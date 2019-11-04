يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وجاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة ورئيس الوزراء عمر الرزاز. مؤكدا أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

من جهته، قال أحمد مرعي شقيق الأسير عبد الرحمن مرعي إنّ شقيقه والأسيرة هبة اللبدي المحررين يعودان إلى عمّان الخميس..