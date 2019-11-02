وبحسب وزارة الدفاع التركية التي نسبت هذا "الاعتداء" لوحدات حماية الشعب الكردية، فإن 13 مدنيا قتلوا، وأصيب 20 آخرون.

ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الدفاع التركية "نندد باشد العبارات بهذا الاعتداء غير الإنساني الذي ارتكبه إرهابيو وحدات حماية الشعب الكردية ضد مدنيين أبرياء في تل أبيض".

ووصفت وكالة الأناضول التركية الحادث بأنه هجوم بقنبلة.

وشهدت مدينة تل أبيض بعضا من أعنف المعارك منذ بدأت تركيا توغلها العسكري ضد فصائل كردية مسلحة في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.