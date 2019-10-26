وذكرت المصادر أن إطلاق نار كثيف وقع في البداوي، لافتة إلى أنه حدث بعد "تلاسن" مع الجيش اللبناني، دون أن تتضح بعد الجهة التي أطلقت النار.

ونشر ناشطون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها في منطقة البداوي في طرابلس، ويظهر فيها عناصر من الجيش أثناء محاولة تفريق المحتجين بالقوة.

وكانت قوات الأمن اللبنانية قد حاولت منذ صباح السبت، فض الاعتصامات التي يشارك فيها المتظاهرون، في محاولة منهم لإغلاق الطرقات.

واستطلعت مراسلة "سكاي نيوز عربية" آراء بعض المحتجين المعتصمين على جسر "الرينغ" في بيروت، ليؤكدوا استمرارهم في الاعتصام وعدم الانصياع لأوامر قوات الأمن بترك مواقعهم.

ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان يومها العاشر، السبت، مع اتساع دائرة المطالب، التي بدأت بالاحتجاج على فرض رسوم على "مكالمات الإنترنت"، لتمتد إلى مكافحة الفساد، وتغيير الحكومة، وغيرها من المطالب المشروعة.