وعبّر الملك سلمان خلال اتصاله عن "تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب تونس التقدم والازدهار".

وأعرب العاهل السعودي عن تطلعه "إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وبدوره أعرب الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد عن شكره وتقديره للعاهل السعودي على تهنئته، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.

وجاءت تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إعلان هيئة الانتخابات التونسية مساء الاثنين فوز قيس سعيد رسميا بانتخابات الرئاسة في البلاد، بعد فرز الأصوات.

وفي بيان تلفزيوني، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، الاستطلاعات الأولية، بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 في المئة، بعد فرز الأصوات.