وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، أن المعتدي هاجم كذلك جنديا بآلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار، وتم نقل الجندي للمستشفى من أجل تلقي العلاج، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية خالد حيوني إن الشرطة توصلت إلى هوية القاتل، وهو شاب بعمر 28 عاما، ولديه سوابق إجرامية، ولكن حيوني لم يكشف عن دوافع المجرم للقتل.

وقام الجاني بالاعتداء على جندي بآلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار، قبل أن يقوم بطعن المواطن الفرنسي ويرديه قتيلا، وفقا لرويترز.

وتم نقل المجند للمستشفى، ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الحالة الصحية للجندي بالمستقرة.

وجاء الهجوم بعد يوم من انتهاء الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي فاز فيها المرشح المستقل قيس سعيد، بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي.