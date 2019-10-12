وقال الغابري، في تصريحات صحفية، إن "الأمر يتعلق بآجال دستورية يجب احترامها".

وسبق وأن رفضت هيئة الانتخابات طلب هيئة الدفاع عن القروي، طلب التأجيل، مؤكدة اعتزامها تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر الأحد المقبل لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الهيئة استقبلت طلبا من حملة مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلا إن الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب.

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل، حسب الروزنامة"، واصفا طلب حملة القروي بالتأجيل بغير المنطقي.

يذكر أن القروي كان موقوفا في السجن على خلفية اتهامه بقضية فساد، وأخلي سبيله مؤخرا.

ويستند محامو القروي في طلب تأجيل الانتخابات إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتبار أن القروي كان موقوفا ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

يذكر أن التونسيين في الداخل سيصوتون، الأحد المقبل. وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية لهذا الدور الثاني في أجل أقصاه يوم 21 اكتوبر الجاري.