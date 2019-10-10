ويشهد الاجتماع نقاشات خاصة تجمع في نسختها الأولى قيادات شبابية عربية من الصف الأول والثاني والثالث من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية، ليكون بمثابة مظلة جامعة للقاءات وحوارات حصرية ومباشرة وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك وتوحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة والتفكير والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة.

ويبحث المجتمعون آليات تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية العربية المعنية بقضايا الشباب في العالم العربي.

كذلك يناقش الاجتماع الذي ينعقد تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات رئيس مركز الشباب العربي، ويحضره وزراء الشباب العرب،التحديات الراهنة والفرص المستقبلية أمام الشباب العربي ضمن ستة مسارات رئيسية، هي المواطنة والهوية والقيم، وريادة الأعمال والوظائف، والتعليم وبناء القدرات، والمرافق الشبابية، والرواد والموهوبين، والتفاعل والمشاركة الشبابية.

كما يشهد انعقاد جلسات عمل تتعلق بالمسارات الستة، بمشاركة القيادات الشابة في العالم العربي، لمناقشة أفضل الممارسات، والاتفاق على الحلول، وآليات تنفيذ التعهدات والمخرجات، لتخدم الشباب العربي.

ويخصص المركز جائزة الشاب الملهم للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية للشباب في خدمة إخوتهم الشباب في قطاعات مختلفة، وبالأخص تلك التي تنطلق من قيم العروبة والانتماء وحب الأوطان والبناء والعمل الطوعي لخدمة المجتمع، وتمكّن صاحبها من إلهام أبناء جيله ومجتمعه.

وفي هذا السياق، يقدم الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وسام الشاب العربي الملهم في الحكومات العربية، أرفع وسام من نوعه لتكريم الشباب على مستوى العالم العربي، كما يحظى الفائز بجائزة نقدية يتقاسمها مناصفة مع مشروع لدعم الشباب من اختياره.

وسيتم إطلاق الجائزة للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الأولى لـ "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في أبوظبي في 10 و11 ديسمبر، وسيتم إعلان الفائز في ختام اليوم الثاني للاجتماع بحضور نخبة من قيادات الشباب العربي في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف أرجاء الوطن العربي.

ومن معايير اختيار الفائز، أن يقدّم خدمة استثنائية لصالح الشباب العربي في أوطانهم ولخدمة مجتمعاتهم في إحدى فئات الجائزة، وألا يتجاوز عمره 35 عاما يوم التكريم، هذا إلى جانب أن يكون قد ساهم بشكل مباشر في خدمة الشباب من خلال القطاع الذي يعمل فيه خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات من العمل في نفس المجال، وأن يكون الإنجاز الشخصي للمرشح مصحوبا بأثر واضح على المجتمع، وتحديدا المجالات التي تصب في خدمة الشباب، فضلا عن مراعاة الإنجاز وقيم العروبة والانتماء والبناء والتطوع وخدمة المجتمع.