وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

وفي تغريدة ثانية، عبر الأمير خالد بن سلمان عن سعادته للقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إذ بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.

وقال: "سررت بلقاء وزير الخارجية الأميركي اليوم، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".