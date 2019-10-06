وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في السابعة من صباح الأحد (توقيت غرينيتش) وأغلقت في الخامسة مساء، مع العلم أن الانتخابات بدأت الجمعة في 6 دوائر في الخارج.

ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل، إلا أن أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشير إلى أن الإقبال كان ضعيفا.

وقالت إن نسبة المشاركة بلغت حتى قرابة الساعة 14:30 ت غ 23.5 في المئة.

وأضافت "بلغت نسبة الإقبال في صفوف الرجال 64 في المئة، مقابل 36 في المئة من النساء".

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

وتأتي الانتخابات التشريعية بين دورتي الانتخابات الرئاسية التي أوصلت دورُتها الأولى قيس سعيد ونبيل القروي في انتظار الحسم في الدورة الثانية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل.