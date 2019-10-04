وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلا، ومئات الجرحى.

وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحثّ كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان".

من جانبه، طلب الصدر من أنصاره في مجلس النواب العراقي عدم المشاركة في أي أنشطة حتى تقدم الحكومة برنامجا يخدم العراقيين.