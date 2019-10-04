وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن "استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد "بنيران قناصين مجهولين"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية قد أكدت مقتل 10 محتجين خلال تظاهرات الجمعة في العاصمة العراقية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة السلطات العراقية للتحقيق سريعا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحفيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي".

وأضافت أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن"، موضحة أنه "تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقا عن معظمهم".

وتابعت هورتادو: "نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين".