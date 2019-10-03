ويأتي الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالسعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

وبحث المشاركون في الاجتماع، وفق ما جاء في بيان، الأوضاع الإقليمية في المنطقة، كما تمت مناقشة تأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية.

وجرى أيضا بحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخرا، على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، التي "تعد انتهاكا صارخا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة دول المجلس".

وأكد رؤساء الأركان العامة على "جاهزية القوات المسلحة بدول المجلس مجتمعة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها، وأن أي اعتداء على أي من دول مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.

ودان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة.

كما دانوا الاعتداءات والتهديدات في المنطقة، بما في ذلك تهديدات المنظمات الإرهابية، وأكدوا دعمهم لجهود المملكة ولدول المجلس في التصدي لأي تهديد أو اعتداء عليها.

وفي الختام، دعا المشاركون إلى توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول المجلس للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها في مواجهة أي تهديد أو اعتداء.