وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن نيابة أمن الدولة، قررت تجديد حبس حسام عادل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، حول تورطه بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات المفخخة والمسرعة عكس اتجاه السير بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، واصطدمت بـ 3 مركبات.

وأسفر الحادث الذي أدى إلى تحطم 10 سيارات عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، وتهشم عدد من نوافذ مبنى معهد الأورام.

وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية المصرية حينها أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.