وشدد الصفدي، خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء السبت، في نيويورك، على "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تسير نحو آفاق أوسع من التعاون بمتابعة مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين".

واستعرض الصفدي والشيخ عبدالله بن زايد سبل تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة، والجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتقدمت القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات والأوضاع في الخليج العربي المحادثات بين الطرفين.

وأكد الوزيران استمرار العمل مع المجتمع الدولي لتفعيل جهد حقيقي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.