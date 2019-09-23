وأفاد ربيعي خلال مؤتمر صحفي أن "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، على حد قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية في 19 يوليو بعد مرورها من مضيق هرمز.

وجاء احتجاز الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق.

وكانت وزارة الخارجية السويدية ذكرت، قبل أيام، أن ستوكهولم حصلت على "مؤشرات قوية للغاية" تفيد بأن ناقلة النفط البريطانية سيُطلق سراحها قريبا.