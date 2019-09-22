وقال بيان رسمي نشر على صفحة المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي: "فى إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى، تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري".

وأضاف البيان أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك" و"تويتر"، هما "فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وتابع البيان: "تهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة"، وفق البيان.