وجاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، والذي نقل لرئيس الوزراء السوداني تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، موضحا أن رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

كما أكد حمدوك، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع فرنسا، وذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين، وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لاودريان الذي يزور الخرطوم.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بمساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.