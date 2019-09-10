وأشار المجلس إلى "تشديد البيان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي "على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن".

وفي الشأن السوداني أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة.

واعتبر المجلس تشكيل الحكومة خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.