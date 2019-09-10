وتضمن جدول الأعمال عدة بنود رئيسة، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 102.

كما تضمن جدول الأعمال تقرير عن أعمال المكتب الرئيس والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (151-152)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما تبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الإعلامية، وإساءتها للدول العربية.