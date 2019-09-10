وبحث الشيخ محمد بن زايد والأمير عبد العزيز بن سلمان علاقات التعاون بين البلدين، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وهنأ ولي عهد أبوظبي وزير الطاقة السعودي على الثقة التي أولاها إياه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه ومسيرة ازدهاره.

وتناول الشيخ محمد بن زايد ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق ولي عهد أبوظبي والوزير السعودي إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر، في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

ومن جهة أخرى، اطلع الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي، على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.

واستمع الوزير السعودي لشروحات قدمها سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة حول تلك المبادرات، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.