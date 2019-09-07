وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم بدأ صباح السبت على كل محاور القتال، بدعم من طائرات تركية مسيرة، ومدفعية.

وأضاف: "لكن، تمكنت قواتنا المسلحة من صد هذا الهجوم وتدمير القوات التي حاولت الاقتراب من مواقع قواتنا المسلحة على مشارف العاصمة طرابلس".

وذكر المسماري أنه بحسب الإحصاءت الأولية الرسمية، فقد تكبدت ميليشيات طرابلس خسائر شملت بنحو 30 قتيلا وأكثر من 40 جريحا.

وأوضح المسماري أن هذه الأرقام لا تشمل المرتزقة الأفارقة، وخاصة من تشاد، الذين قضي عليهم في محور العزيزية.

وبدأ الجيش الوطني الليبي في أبريل الماضي معركة من أجل تحرير طرابلس من الميليشيات التي تسيطر على العاصمة وخاضت معارك عنيفة وحققت تقدما كبيرا.