ويضاف هؤلاء الثلاثة إلى قائمة بقية الوزراء التي نشرتها "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، وتضم 14 وزيرا، بالاتفاق بين الطرفين.

والمرشحون الثلاثة لشغل المناصب الوزارية هم أحمد محمد طاهر للبنى التحتية، ومعتصم محمود جلب للثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

وكان الجيش السوداني رشح كلا من جمال عمر لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني اجتماعا في وقت لاحق من أجل اعتماد قائمة ترشيحات أعضاء الحكومة في شكلها النهائي قبل المصادقة عليها.

ووقعت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الذي أسقط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي والمجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم السودان في الأشهر الماضية، على اتفاق تقاسم السلطة والإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحيات الفترة الانتقالية.

وينص الإعلان الدستوري على أن تختار قوى الحرية والتغيير أعضاء الحكومة على أن يعتمدهم المجلس السيادي، فيما يكون من حق المكون العسكري في مجلس السيادة اختيار وزيري الدفاع والداخلية.