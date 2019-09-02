وقال نتانياهو "نعتقد أن بإمكاننا تقديم بعض الخبرة التي اكتسبناها للدفاع عن أنفسنا".

وأشاد نتانياهو برئيس وزراء هذا البلد في القرن الإفريقي باعتباره "أحد أهم القادة وأكثرهم تأثيرا في إفريقيا".

وفي إسرائيل 140 ألف شخص من أصل إثيوبي، بينهم 50 ألفا ولدوا في إسرائيل.

وقال نتانياهو الأحد إن هؤلاء المواطنين "يأتون بثقافة وفخر أثيوبيا إلى إسرائيل، تماما كما يحافظون على ثقافة الشعب اليهودي وفخره في إثيوبيا".

ويشكو أبناء الجالية باستمرار من العنصرية تجاههم، ويقولون إنهم ضحية للتمييز من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.

وأثار مقتل شاب إثيوبي على يد ضابط شرطة إسرائيلي خارج الخدمة في حزيران/يونيو الماضي موجة من الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب بيان نتانياهو، فإن أعضاء بارزين في الجالية قد دعوا للقاء آبي أحمد، بينهم والدة الإسرائيلي من أصل أثيوبي أفيرا منغيستو الذي يعتقد أنه محتجز لدى حماس منذ خمس سنوات.