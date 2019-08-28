وكتب غرينبلات على "تويتر": "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية"، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين.

وكان ترامب، قد قال يوم الاثنين إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن ترامب مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في الوقت المناسب".

وأضاف كوشنر لدى واشنطن مقاربة مدروسة، وهي "ما زالت نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار".

وذكر أنه قدم في ورشة عمل البحرين للسلام "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مزيد من الخطوات.

وتقترح الخطة الاقتصادية جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام.