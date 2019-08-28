وجاء موقف طوكيو المشيد بجهود القاهرة، خلال قمة جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وشينزو آبي، في يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن القمة استعرضت سبل دعم المشاركة اليابانية - الأفريقية.

وقال السيسي إن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بُعداً استراتيجياً مهما لمساهمة مصر، لا سيما في ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية.

ويجري هذا التنسيق من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للدول الأفريقية.

وأشاد السيسي بالحرص على التعاون بين البلدين فى إفريقيا وتوظيف إمكانات مصر وقدراتها لدعم المشروعات التنموية المطروحة، في إطار المشاركة بين الجانبين وتوسيع نطاق مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة.