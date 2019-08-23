وخلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من المستشارة الألمانية، أكد الجانبان حرصهما المشترك على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليميا وعالميا وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق.

وفي محادثات هاتفية منفصلة، استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

تأتي المباحثات الهاتفية قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.