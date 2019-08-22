وذكر الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "لغلق باب التأويلات واستعمال إمكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، أعلن اليوم وطبقا للدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية".

وكان الشاهد رفض في تصريح سابق الاستقالة من منصبه بما أن استقالة رئيس الحكومة التونسي تعني بالضرورة استقالة الحكومة كاملة، إلا أنه قرر تفويض الصلاحيات ردا على مطالبات له بالاستقالة أو التنحي من أجل ضمان شفافية الانتخابات.

ويأتي اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قام أبرز مرشح منافس للشاهد عبد الكريم الزبيدي بإعلان استقالته من منصب وزير الدفاع فور ترشحه للانتخابات، لكن رئيس الوزراء لم يبت في هذه الاستقالة حتى الساعة.

ويعد الشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي.

وفي عام 2016 عندما كان في الأربعين من عمره، تم تعيين الشاهد كأصغر رئيس وزراء من قبل السبسي خلفا لحبيب الصيد.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم 14 من الشهر الحالي، وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 أغسطس.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة أواخر العام بعد وفاة السبسي، الذي كان في عام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري في 15 سبتمبر.