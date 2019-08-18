وقال المدير التنفيذي للجمعية منتصر إدكيدك، إن "عناصر من الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية اقتحموا مقر الجمعية في القدس الشرقية".

وألصق عناصر الشرطة على بوابة الملعب أمرا بمنع الفعالية باللغتين العربية والعبرية، وقعه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

ووفقا لقرار المنع بنسخته العربية، فإن السبب هو أنها منظمة "من قبل أو برعاية وتمويل السلطة الفلسطينية، ودون إصدار تصريح خطي".

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

وتنظم "جمعية برج اللقلق" دوري العائلات المقدسية لكرة القدم للمرة الثالثة على ملعب الجمعية، داخل أسوار البلدة القديمة، ويشارك بها أفراد من العائلات المقدسية الكبرى الذين يلعبون بشكل ودي.

وفند إدكيدك المزاعم الإسرائيلية، موضحا لـ"فرانس برس" أن السبب المعلن "حجة واهية"، خصوصا أن الدوري ممول بشكل شخصي من قبل أحد رجال الأعمال في المدينة.

وأكد إدكيدك نية إدارة المركز التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات.