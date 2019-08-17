ودعا السلمي الدول العربية لدعم السودان في هذه "المرحلة الدقيقة" التي يمر بها، وعلى وجه الخصوص الدعم الاقتصادي الذي يؤمّن الاحتياجات الضرورية للشعب السوداني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد السلمي في بيان، أن توصل السودان إلى هذا الاتفاق الدستوري المهم "يعكس المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها الأطراف السودانية المدنية منها والعسكرية، ويمهد لبناء دولة ديمقراطية مدنية".

كما شدد على أن الاتفاق "يقطع الطريق أمام دعاة الفتنة والانقسام والتخريب، الذين يتربصون للنيل من الدول العربية لإدامة الفوضى وتقسيمها وتفتيت مجتمعاتها"، مجددا الدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونوه السلمي إلى أن البرلمان العربي انطلاقا من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعدّ مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونغرس الأميركي.