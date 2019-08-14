ووقع الهجوم في بلدة أوديغلي الزراعية الواقعة على نهر شبيلي، على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وقال أدن عبد الله أحد أعيان أوديغلي: "سمعنا انفجارين كبيرين وإطلاق نار من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى".