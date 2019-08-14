أرشيفية لآثار تفجير سابق في الصومال وكالات - أبوظبي انفجرت سيارتان ملغومتان في قاعدة عسكرية بمنطقة شبيلي السفلى جنوبي الصومال، وسمع إطلاق نار، الأربعاء، في هجوم أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه. ووقع الهجوم في بلدة أوديغلي الزراعية الواقعة على نهر شبيلي، على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقال أدن عبد الله أحد أعيان أوديغلي: "سمعنا انفجارين كبيرين وإطلاق نار من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى". الصومالأخبار الصومالحركة الشباب