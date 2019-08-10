وبعد أسبوع من تكليفه، أعلن سيديا لائحة حكومته المؤلفة من 25 وزيراً بينهم خمس نساء مقابل سبع في الحكومة السابقة، ومن مفوضين حكوميين اثنين مكلفين بحقوق الإنسان والأمن الغذائي.

ويشارك في هذه الحكومة ستة وزراء كانوا في عداد الحكومة السابقة، بينهم أربعة حافظوا على حقائبهم، وهم بحسب مرسوم رئاسي نشر ليل الخميس إلى الجمعة: وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، وزير البترول والطاقة محمد ولد عبد الفتاح.

وتولى وزارة الدفاع الفريق حننا ولد سيدي الذي سبق أن ترأس القوة الإفريقية المشتركة في منطقة الساحل لعام قبل أن يتم استبداله بالنيجيري عمر ناماتا غاساما في تموز/يوليو.

وحافظ رئيس الوزراء السابق محمد سالم ولد بشير على موقع في الحكومة، ولكنّه سيكون مرتبطاً مباشرة برئاسة الجمهورية إذ سيحتل منصب أمينها العام.

ويأتي معظم الوزراء التكنوقراط من منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة استثمار نهر السنغال.

ويعرف عن أعضاء الحكومة قربهم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ولا تضم الحكومة أيا من الشخصيات المعارضة، سواء من الأطراف الذين نافسوا الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة او من اولئك الذين دعموه.