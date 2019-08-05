وقالت مصادر يمنية محلية إن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية كتاف والبقع بصعدة، وطالت أيضا أهدافا أخرى بمديرية حرف سفيان في عمران.

وذكرت المصادر لسكاي نيوز عربية أن طائرات التحالف العربي شنت في وقت سابق غارات على تحركات وتعزيزات للميليشيات الحوثية شمال مرتفعات الشايف المطلة على مركز مديرية صرواح في محافظة مأرب.

كما استهدفت الغارات معاقل للمتمردين الحوثيين في مديرية حرض في محافظة حجة، وأسفرت عن تدمير مقتل وجرح العشرات وتدمير آليات قتالية وأسلحة في جبهات متفرقة، بحسب المصادر.

وفي وقت سابق الاثنين، تمكن الجيش الوطني اليمني، الاثنين، بإسناد من قوات التحالف العربي، من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، أن قوات الجيش الوطني اليمني استعادت السيطرة على سلسلة جبل مبعوثة الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي المحافظة.

وجاء هذا التقدم للجيش الوطني اليمني عقب هجوم شنه على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الأمر الذي دفع المتمردين الحوثيين إلى الفرار.