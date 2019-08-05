وتظهر في اللقطات سيارة تتحرك عكس اتجاه حركة المرور، إلى أن غابت عن عدسة الكاميرا ثم بدا الانفجار الهائل.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى وقوع الانفجار أمام معهد الأورام وسط القاهرة.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم"، التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وأُصيب 47 شخصا في الانفجار الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة.

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الانفجار نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل الذي يطل عليه المعهد القومي للأورام مع 3 سيارات أخرى.