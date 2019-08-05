ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت السلطات الكويتية بالتنسيق مع السلطات المصرية، رحلت المتهمين من أعضاء الإخوان، الذي ألقي القبض عليهم هناك بتهمة التورط في عمليات عنف في مصر.

وفي منتصف يوليو السابق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية 8 مصريين، قالت إنهم اعترفوا بارتكاب عمليات إرهابية في مصر ثم فروا إلى الكويت بعد إدانتهم.

وقالت الداخلية الكويتية إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع الإخوان، وأن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.