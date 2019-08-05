وأكد السيسي للرئيس الفرنسي، خلال اتصال هاتفي، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية، التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، معربا عن رفضه لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا.

واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من اجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وتناولت المباحثات الهاتفية العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، إذ أكد السيسي وماكرون الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب السيسي وماكرون عن تطلعهما لمواصلة العمل من أجل دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.