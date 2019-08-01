وشدد السيسي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الذي يزور القاهرة حاليا، دعم مساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان كوشنر قد زار إسرائيل، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردني لمستشار الرئيس الأميركي ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، والتشديد على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتأتي الجولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار خطة للسلام.

كما تأتي جولة كوشنر وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي.