وأكد الشاهد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (وات) أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، حسب تعبيره.

وكان غنيم، المقيم في تركيا، قد تهجم بشدة يوم الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته"، وفق زعمه.

ويعتبر وجدي غنيم من الدعاة المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في أعقاب ثورة 2011 جدلا واسعا في البلاد.