وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد استقبل بن صالح، الخميس، كلا من كريم يونس، فتيحة عبو، وإسماعيل لالماس، وبوزيد لزهاري، وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى.

ويأتي هذا اللقاء وفق البيان الرئاسي في إطار مقاربة سياسية شاملة التزم الرئيس الجزائري من خلالها بإتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية.

وأشار بن صالح إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.

ودعا البيان إلى ضمان شروط الانتظام والشفافية المطلوبين في الانتخابات الرئاسية، ليس فقط حتى لا يطعن أو يُشكّك فيها، ولكن أيضا لإعطاء معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار الأشخاص الذين ستسند لهم مهمة قيادة البلاد.