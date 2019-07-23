وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين الشعبية.

وتعد هذه الشهادة أعلى شهادة يتم تقديمها للقادة والرؤساء من جامعة "تسينغهوا"، إحدى الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم، والتي يرجع بدايات تأسيسها إلى عام 1911، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبدأت مراسم تسليم الشهادة بكلمة ألقاها نائب رئيس الجامعة، يانغ بن، استعرض خلالها دور ولي عهد أبوظبي في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، خاصة العلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجيا والابتكار.

كما أشار إلى العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين وتنعكس بشكل إيجابي على توطيد وتوثيق العلاقات الصينية ــ العربية بشكل عام.

ثم سلم رئيس الجامعة، تشو يونغ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهادة "بروفيسور فخرية"، تقديرا لإنجازاته المتميزة في المجالات التعليمية، إضافة إلى تكريس جهوده في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبه، قدم ولي عهد أبوظبي شكره وتقديره إلى إدارة الجامعة، معربا عن سعادته واعتزازه بالشهادة، ومشيدا بما تشهده الجامعة من جودة وتميز في البرامج الأكاديمية وسعيها المتواصل إلى تطوير بحوثها العلمية وتحديثها.

يذكر أن خريجي جامعة "تسينغهوا" الصينية أسهموا في التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية بشكل فاعل في مختلف المجالات، ومن أشهر خريجي الجامعة الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ، ورئيس البلاد السابق هو جين تاو، وعالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل للفيزياء تشين يانج، وغيرهم.

وتضم الجامعة حوالي 20 كلية و58 قسما في تخصصات الحاسوب والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب بجانب العلوم الإنسانية والتاريخ والاقتصاد والإدارة والفنون.