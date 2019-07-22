وأورد المصدر أن الطائرة العسكرية، وهي من طراز "L 39"، هبطت في منطقة بني غزيل، جنوب غربي تونس.

وقالت صحف تونسية، إن عددا كبيرا من عناصر القوات الأمنية التونسية توجهوا إلى موقع الهبوط وقاموا بتطويقه.

وأضاف "المصدر"، أن المسؤولين التونسيين ما زالوا ينتظرون معرفة السبب الذي اضطر الطائرة العسكرية التابعة لميليشيات طرابلس إلى الهبوط، كما أنهم يريدون معرفة من كان على متنها.

وفي وقت سابق، سقطت طائرة تابعة للكلية الجوية بمصراتة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، على مقربة من ترهونة بعد استهدافها بالمضادات اللأرضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل المدينة.