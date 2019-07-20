وأشار المصدر إلى أن ناقلة النفط ليست مملوكة لدولة الإمارات، لكنها كانت ترسو في بعض الأحيان في مياه الدولة، ولم يُسمح لها أبدا بالتحميل أو التفريغ، نظرا لأن عمرها كان يتجاوز 25 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحسب المصدر فإن ذلك يأتي تماشيا مع لائحة الشروط الصادرة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات في ما يتعلق بعمليات نقل النفط ومشتقاته.

وكان مصدر إماراتي مسؤول، قد أشار الثلاثاء، إلى إن ناقلة النفط "MT RIAH" التي يدور الحديث عن اختفائها في مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات، وفق ما ذكرت "وام".

ووفقا للمصدر فإن الناقلة لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.