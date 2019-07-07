وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، ان مواطنا عربيا مقيما بمدينة المحمدية، تم إيقافه الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه بالمتاجرة بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من أجل محاربة الإرهاب ومصادر تمويله.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، السبت، أن الأبحاث أكدت أن المعني بالأمر راكم تجربة كبيرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية من خلال نشاطه على مستوى مجموعة من منصات التداول الافتراضية.

واستطاع المتهم نسج شبكة واسعة من الزبائن، لها امتدادات بالعديد من دول العالم.

وتم تقديم المشتبه به إلى العدالة بتهمة "تلقي أموال من العموم والقيام بعمليات ائتمانية بدون ترخيص"، حيث صدر أمر بإيداعه في السجن الاحتياطي.