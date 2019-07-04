وأوضحت الرئاسة المصرية أن الجانبين أكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السّلام في الشرق الأوسط، و أكّد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الأزمة الفلسطينية ودعم مختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا، حيث أكدا أهمية العمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.