ورحب ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة الأمين العام إلى الدولة، متمنيا التوفيق لاجتماعهم في أبوظبي وأن يخرج بنتائج تعزز الجهود الدولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالميا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الشيخ محمد بن زايد وغوتيريس سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التعاون وتكثيف الجهود المشتركة في خدمة القضايا ومواجهة التحديات الملحة التي تشهدها مختلف مناطق العالم.

وتطرقا إلى أهمية أعمال "اجتماع أبوظبي للمناخ" في تحديد مسار أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019" المقبلة والتوجهات المستقبلية لمواجهة التحدي الأهم الذي تشهده البشرية وكوكب الأرض حاليا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغيير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية.

من جانبه ثمن غوتيريس استضافة الإمارات لـ"اجتماع أبوظبي للمناخ" التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ، مشيدا بدعم الدولة الدائم للأمم المتحدة والجهود الدولية لاتخاذ اجراءات ومبادرات طموحة لمواجهة تغير المناخ وتداعياته.

يذكر أن الاجتماع تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لبحث القضايا والمبادرات والتوجهات التي ستعلن خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ بجانب الالتزامات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومساعدة المجتمعات على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.