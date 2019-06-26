وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت عند الساعة 10:34 ليلا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط،جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله: "إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها".

وتابع: " وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".





