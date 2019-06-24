كما منح نواب البرلمان ثقتهم لمرشح وزارة العدل فاروق أمين، بينما فشلت مرشحة حقيبة التربية سفانة الحمداني في الحصول على ثقة مجلس النواب.

وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دعا الكتل السياسية، الأسبوع الماضي، إلى الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة أيام، محذرا من أن أنصاره سيتخذون موقفا جديدا ما لم يفعلوا ذلك.

وحشد الصدر، الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عبد المهدي.

وبدأ عبد المهدي فترة ولايته في أكتوبر الماضي، لكن الانقسامات الداخلية حالت منذ ذلك الوقت دون منح ثقة البرلمان لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.