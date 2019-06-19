وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس إنه استعرض خلال اللقاء رؤية مصر الخاصة بالتسوية السلمية للأزمات العربية، ومن بينها "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن "المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، كعملية السلام فى الشرق الأوسط وسوريا وليبيا واليمن، مع استعراض تداعياتها على أمن منطقة المتوسط".

وأضاف أن الجانبين اتفقا "على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يساهم في تلبية طموح شعوب تلك الدول في التمتع بحياة آمنة ومستقرة، وهو ما يتوافق مع ثوابت الموقف المصري تجاه تلك القضايا الذي يرتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والتحرك في إطار من البناء والتعاون والتنمية".

من جانبه، ثمن الرئيس الروماني الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".

وعلى هامش الزيارة، منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية درجة الدكتوراة الفخرية للرئيس المصري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن قرار الجامعة جاء انطلاقا من دور الرئيس المصري في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة.

وأضاف أن ذلك أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر كما أشادوا بجهود الرئيس السيسي في تطوير التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق احدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات.

كما ثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس المصري في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، وجهوده الرائدة لصياغة إطار دولي شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلاً عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطني في مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، وهو الأمر الذي انعكس على المستوى الإقليمي.

وأشادت الجامعة بالدور الفعال والحرص الملموس للسيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في جميع المجالات خاصة في البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بحسب المتحدث.