وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن قصف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وفي وقت سابق الأحد، دمرت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ وعربة محملة بمقاتلي ميليشيات الحوثي في مزارع الجر، غربي مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية إن الغارات أسفرت على مقتل جميع من كانوا على متن المركبة.

وتأتي غارات التحالف بعد سلسلة هجمات نفذتها مقاتلات التحالف دمرت من خلالها مخزن أسلحة وألغام للمتمردين الحوثيين في منطقك بني حسن بمديرية عبس في حجة، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد دمرت الطائرات مخزنا للألغام والعبوات الناسفة في منطقة "البداح"، و مستودعا آخر للأسلحة والمتفجرات بمديرية عبس، وقصفت عربتين تقلان مقاتلين باتجاه شرق كبري "الحقوف" بمديرية مستبأ.