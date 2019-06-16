وظهرت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (إف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية، والعمل المشترك بين الطرفين.

وجاءت الصور بعد تأكيدات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية نشرت الأحد، أن المملكة "لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية"، وذلك في أول تعليق له على التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الأمير محمد بن سلمان بحسب مقتطفات من مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "المملكة لا تريد حربا في المنطقة (...) لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".

وأوضح، أن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".

وياتي الفيديو بعد أيام من تصاعد التوتر في المنطقة، بعد أن تعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في بحر عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.

وجاء الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

والخميس، أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غربي السعودية.