وأضاف: "المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصا على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفنا سعودية قرب سواحل دولة الإمارات".

وناشد الفالح المجتمع الدولي "الاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات حازمة" لتأمين حركة النقل في الممرات المائية بالمنطقة، تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن شركة "أرامكو" السعودية رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجددا التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

وكانت ناقلتا نفط قد تعرضتا لهجوم، الخميس، في بحر عمان، وهو الهجوم الذي اتهمت الولايات المتحدة إيران في الوقوف خلفه.